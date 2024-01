Le grand défi de Marc Wilmots... et l'une de ses dernières chances ?

Marc Wilmots va relever le plus grand défi de sa carrière depuis qu'il a quitté les Diables Rouges en 2016. Et le Taureau de Dongelberg n'a pas droit à l'erreur.

Où en est Marc Wilmots en 2024, à 54 ans ? La question s'était initialement posée sans rapport avec son arrivée imminente à Schalke 04. En effet, suite au licenciement de Carl Hoefkens, le nom du Taureau de Dongelberg était celui que les supporters du Standard réclamaient le plus spontanément. Peu importe que "Willy" n'ait plus entraîné de club belge depuis STVV, il y a près de 20 ans.

Et selon plusieurs sources, Wilmots a bel et bien discuté avec la direction du Standard, ne serait-ce que brièvement. Serait-il devenu le nouveau coach des Rouches sans cette offre de Schalke 04 ? Pas forcément. Car personne ne sait vraiment, dans un monde du football qui va si vite, où se situe l'ex-sélectionneur des Diables. Sclessin a besoin d'un homme de poigne : Wilmots en a. Sclessin a besoin d'un caractère fort, très apprécié du public : Wilmots est tout cela.

Marc Wilmots n'a jamais vaincu les doutes

Mais les dernière expériences de Marc Wilmots en tant qu'entraîneur n'ont pas été concluantes. Déjà il y a 10 ans, au sommet de sa gloire à la tête des Diables Rouges, le natif de Jodoigne avait ses détracteurs. Incroyable meneur d'hommes, il paraissait tactiquement limité. Et ses expériences loin de nos contrées, en Côte d'Ivoire (2017) et en Iran (2019), n'ont pas levé les doutes.

© photonews

De grossières erreurs de casting, probablement. Si nul n'est prophète en son pays (comme l'explique Vital Borkelmans, lire ici), Wilmots devait tout de même aussi ses succès à son aura, une aura impossible à reproduire dans les contextes ivoirien et iranien. Et en Belgique ? Aucune offre n'est arrivée, ou aucune ne l'a convaincu. L'homme derrière la renaissance des Diables Rouges, la qualification pour le premier Mondial depuis 2002, n'est pas vu comme un coach de club. Il n'intégrera jamais le carrousel infernal des entraîneurs de la Jupiler Pro League.

Sa dernière expérience d'entraîneur, là aussi dans un contexte compliqué au Raja Casablanca, tourne court. Pas de quoi redorer son blason à l'échelle nationale, où il revient dans un rôle... de consultant sur la RTBF. Son franc-parler y est apprécié et rappelle à tous que Wilmots, s'il ne coache pas en JPL, suit notre football au quotidien. Suffisant pour enfin retrouver un banc ?

La réponse sera finalement non. Marc Wilmots a fait mieux que ça : il va devenir directeur sportif, une première dans sa carrière. Est-il fait pour ce rôle ? Il a en tout cas, à Schalke, cette aura dont on parlait plus haut. Mais il faut plus que ça pour gérer un club au quotidien : il faut du flair, une vision. Et il faudra des résultats, car les Konigsblauen sont plus proches de la D3 que de la promotion actuellement. Ce nouveau défi est probablement le plus grand relevé par Wilmots depuis 2016. Il est aussi un énorme pari, car si c'est un échec, il pourrait bien être le dernier...