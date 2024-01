Renfort hivernal féminin du côté d'Anderlecht

Le mercato hivernal a commencé pour toutes les équipes et ce mercredi, ce sont les RSCA Women qui ont officialisé un transfert avec l'arrivée de Milla Majasaari.

La Finlandaise de 24 ans devient la nouvelle gardienne de l'équipe et sera chargée de remplacer Seraina Friedli. Celle qui a défendu les couleurs de l'IFK Uppsala portera le N.1.

"Je suis très heureux que Milla rejoigne le club. C'est une gardienne talentueuse, qui a beaucoup d'expérience malgré son jeune âge", a déclaré Dave Mattheus, entraîneur de l'équipe, dans le communiqué officiel.

Welcome, Milla. 🇫🇮 A new number 1 for our RSCA Women. 🟣⚪️ pic.twitter.com/AWrutCWV8c