Didier Lamkel Zé tease : "Bientôt le retour en Belgique"

Didier Lamkel Zé s'est bien relancé en Turquie. L'ailier camerounais pourrait-il retrouver notre championnat ?

Voilà bien longtemps qu'on n'avait plus eu de nouvelles de Didier Lamkel Zé (27 ans). L'attaquant camerounais a quitté nos contrées l'été dernier, direction la Turquie et Hatayspor. Cette fois, pas de prêt, et donc pas de retour : Lamkel Zé est sous contrat à Hatayspor jusqu'en 2025.

Et la saison de l'ancien trublion de l'Antwerp se passe très bien : 14 matchs, 3 buts, 3 passes décisives et une place de titulaire indiscutable. L'année s'est moins bien terminée, Didier Lamkel Zé ayant manqué trois matchs pour blessure. Et durant la trêve hivernale, le Camerounais est de passage en Belgique.

Lamkel Zé de retour ?

Dans une courte vidéo publiée par son agent, on voit ainsi Lamkel Zé tout sourire faire signe à la caméra et lancer un discret : "Bientôt le retour en Belgique !", ce à quoi son agent répond, tout sourire : "On ne parle pas trop". On le sait, Didier Lamkel Zé s'est volontairement coupé des réseaux sociaux depuis plusieurs mois, afin de ne plus créer de polémiques.

Alors, un retour en Jupiler Pro League est-il possible ? Sur le plan sportif, aucun doute : l'international camerounais peut amener quelque chose à beaucoup de clubs belges. Reste à voir s'il a laissé les dérapages derrière lui, et cela semble enfin être le cas. Affaire à suivre... ?