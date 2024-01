Du mouvement au Standard ? Plusieurs joueurs pourraient partir cet hiver

Le Standard a annoncé l'arrivée d'Ivan Leko et démarre son mercato hivernal. Plusieurs joueurs sont dans une situation sportive et/ou contractuelle particulière et pourraient changer d'air prochainement.

Le Standard ne vas pas bien. C'est globalement le constat que l'on peut tirer au vu de la première partie de saison des Rouches. 9e du classement de Pro League, le Standard est à 9 points du top 6 et ne compte que 2 points d'avance sur la zone rouge.

Le travail que devra fournir Ivan Leko est sans surprise conséquent. C'est également le cas du directeur sportif, Fergal Harkin. Le dirigeant aura sur la table plusieurs dossiers à régler cet hiver.

En défense : Laifis et Bokadi

Kostas Laifis et Merveille Bokadi sont des cadres du vestiaire. Tandis que le premier a été aligné à chaque match par Hoefkens depuis son retour, le second est un pilier et est très important en défense centrale aux côtés - ou à la place - de Vanheusden.

Les deux joueurs sont en fin de contrat dans 6 mois. Ils n'apportent plus satisfaction. Un départ cet hiver est fort probable. Dans ce cas, le club va devoir se renforcer car Leko perdrait deux joueurs importants dans son système défensif à 3.

© photonews

Au milieu : Alzate et Hayden

Débutons par le cas de Steven Alzate. Le milieu de terrain colombien a été un titulaire indiscutable et a plusieurs fois surnagé dans un Standard trop souvent moribond. Alzate se sent bien au Standard et Leko voudra sans doute construire son système autour de lui. Mais voilà, la situation contractuelle du joueur est compliquée. Il est en fin de contrat avec Brighton en fin de saison. Le club anglais veut le rapatrier pour ensuite le vendre. Il a récemment été proposé aux Rangers. Un départ est probable, et serait un gros coup dur pour le Standard.

© photonews

Le cas d'Isaac Hayden est quant à lui bien différent. L'Anglais est arrivé cet été en prêt en provenance de Newcastle. Il était censé apporter son importante expérience, mais il déçoit. Certaines rumeurs relataient un mal-être du joueur en Belgique, ce qu'il a réfuté.

Newcastle voudrait rompre le prêt d'Hayden et lui trouver une porte de sortie. Plusieurs clubs de Championship seraient intéressés. Fergal Harkin a confirmé la probabilité d'un départ d'Hayden cet hiver. Le Standard est actuellement en discussion avec Newcastle.

En attaque : Ohio et Perica

La première partie de saison de Noah Ohio au Standard a été très compliquée. Le jeune attaquant néerlandais n'est pas parvenu à confirmer les belles promesses entrevues la saison dernière. Ne jouant presque pas sous Hoefkens - seulement 2 titularisations en Pro League -, il avait expliqué qu'il traversait "la période la plus difficile de sa carrière".

Cité au Genoa, Ohio semble très proche d'un prêt au FC Utrecht, en Eredivisie. Enfin, n'oublions pas la situation de Stipe Perica. Le Serbe n'a jamais convaincu Hoefkens et sera sans doute à la recherche de temps de jeu...loin du Standard.