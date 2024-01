Quel Standard avec Ivan Leko ? Certains Rouches vont se réjouir de l'arrivée du Croate... d'autres moins

Ivan Leko va devenir le nouvel entraîneur du Standard de Liège. Focus sur le système de jeu utilisé par l'entraîneur croate lorsqu'il était assis sur les bancs de Jupiler Pro League.

En cette fin de semaine, Ivan Leko deviendra officiellement le nouvel entraîneur du Standard de Liège. Le Croate va remplacer Carl Hoefkens et vivre sa cinquième expérience sur un banc de Pro League.

Ce mercredi soir, nous vous parlions de l'impact que pourrait avoir l'ancien milieu de terrain sur le vestiaire liégeois. Un groupe amorphe, K.O., qu'il faut réveiller et redynamiser. Mais sur le terrain, qu'est-ce que ça pourrait donner ?

Qui dit Leko, dit défense à 3 ?

S'il faisait bien évoluer son équipe d'OHL dans un système à quatre défenseurs, Ivan Leko a rapidement opté pour un autre système de jeu favori, avec trois arrières centraux.

Au milieu de terrain, la mise en place peut varier. Généralement, les équipes de Leko sont disposées en 3-4-2-1, voire en 3-5-2. Un système que le Standard a récemment connu, et va pouvoir travailler.

Après Ronny Deila et Carl Hoefkens, voilà donc un troisième entraîneur consécutif qui va tenter de faire fonctionner ce système de jeu à Sclessin. Néanmoins, les trois hommes se différencient sur bien des aspects.

Au Club de Bruges, le milieu de terrain du Croate s'articulait autour de deux numéros 6, au profil évidemment plus défensif. Lior Refaelov occupait la pointe haute d'un triangle, qui a disparu lorsque l'Israélien a connu quelques différends avec son entraîneur.

Même dans son 3-5-2, Ivan Leko a rarement utilisé deux attaquants de pointe simultanément. Le joueur en soutien du buteur était généralement un profil créatif, comme pourrait l'être un Hayao Kawabe dans l'effectif liégeois.

Ivan Leko sait quels profils chercher pour le Standard

Mais le débat revient depuis le début de saison : pour évoluer de cette manière, le Standard doit recruter en conséquence. Un joueur pour son flanc gauche, surtout, puisque Moussa Djenepo peine à s'acclimater à ce rôle et Cihan Canak pourrait profiter du mercato pour prendre la poudre d'escampette.

En défense centrale, aussi, les Rouches vont devoir se renforcer. Merveille Bokadi et Kostas Laifis sont en fin de contrat et n'apportent plus satisfaction, tandis que Zinho Vanheusden est prêté et qu'on ne sait pas combien de temps la direction liégeoise pourra retenir Nathan Ngoy, déjà surveillé par plusieurs écuries européennes.

Enfin, Ivan Leko va probablement estimer qu'il a besoin d'un nouveau flanc droit. Romaine Mundle est le seul joueur formé à cette position, mais il évolue davantage avec le SL16 FC. Kamal Sowah peut évoluer à cette position, mais le Ghanéen se met plutôt en lumière lorsqu'il évolue dans l'axe.

Le Standard devrait donc se retrouver dans un système qu'il a connu ces derniers mois. Une nouvelle qui devrait rassurer les forces déjà présentes sous Ronny Deila, qui avaient connu des difficultés à s'adapter lorsque Carl Hoefkens avait voulu implémenter une défense à 4 en début de saison. Reste à voir si le mercato pourra compléter les plans du (futur) nouvel entraîneur des Rouches.