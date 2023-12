Un départ hivernal se confirme finalement au Standard

Selon Football Insider, Newcastle United va rompre le prêt d'Isaac Hayden avec les Rouches. L'Anglais pourra alors se mettre à la recherche d'une nouvelle équipe après la trêve hivernale.

Le départ d'Hayden du Standard est évoqué depuis plusieurs semaines. Le joueur avait-lui même démenti les rumeurs, répondant sur les réseaux sociaux. Plusieurs équipes de Championship seraient intéressées par le milieu de terrain de 28 ans.

Hayden n'a pas réussi à s'imposer lors de ses quelques mois au Standard. Sur les cinq derniers matches, il n'a été autorisé à jouer qu'une seule fois. Il n'était même pas repris lors de 3 d'entre eux. Le Standard s'apprête à perdre un joueur à la grande expérience et devra le remplacer lors du mercato.

