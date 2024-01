La Gantoise ne peut pas refuser, mais Malick Fofana fait-il le bon choix ?

Malick Fofana est en route pour l'Olympique Lyonnais. La Gantoise va toucher 15 millions d'euros bienvenus pour son prodige, mais celui-ci fait-il le bon choix ?

"Malick ne doit pas sauter dans le premier train venu. Il partira certainement, mais pas tout de suite" : ces mots, ce sont ceux de Hein Vanhaezebrouck peu avant Noël. Malick Fofana (18 ans) restait alors sur un très bon match contre OHL. Et de toute évidence, l'entraîneur de La Gantoise ne se doutait pas que 2024 commencerait pas un départ (presque acté) de son ailier pour l'Olympique Lyonnais.

Pour Vanhaezebrouck, cela semblait d'ailleurs plus qu'un conseil égoïstement dicté par la peur de perdre l'un de ses joueurs les plus dangereux devant. Le coach des Buffalos estimait que Fofana devait encore progresser. Sur le plan statistique, notamment (2 buts, 4 assists en 19 matchs de JPL).

La Gantoise ne peut pas refuser

Mais si Vanhaezebrouck sous-entendait que c'était à Malick Fofana d'être "patient" et de ne pas sauter dans le premier train venu, il sait également que La Gantoise elle-même n'aurait pas vraiment pu refuser de lui payer le ticket. Le club a perdu 19,2 millions d'euros sur l'exercice 2023, et un pactole de 15 millions pour un joueur estimé à la moitié sur Transfermarkt est impossible à ignorer.

© photonews

Un départ qui fait un peu penser à celui d'Ibrahim Salah en janvier 2023, dans une moindre mesure. Jamais le Stade Rennais n'aurait, en toute logique, dû dépenser 6,5 millions pour le jeune belgo-marocain estimé à... 10 fois que ce montant. Mais Vanhaezebrouck se serait bien passé de ce départ, que Gand a accueilli avec plaisir.

On donne bien sûr plus de chances à Fofana de percer à Lyon que Salah à Rennes. Mais le choix a de quoi laisser circonspect. L'OL, s'il est un nom qui pèse très lourd sur la scène française, est en galère. L'année 2023 s'est assez bien terminée (trois victoires d'affilée), juste assez bien pour que les hommes de Pierre Sage flottent au-dessus de la zone rouge, mais il s'en est fallu de peu. En 2024, on risque fort de parler maintien plutôt que tickets européens dans le futur club de Malick Fofana. Et vu la situation financière des Rhodaniens, on attendra beaucoup d'un transfert à 15 millions, même s'il n'a que 18 ans.

Et puis, bien sûr, il y a Hein Vanhaezebrouck. Privé de Tissoudali, Hong, Nurio, Torunarigha et Watanabe durant la CAN, il va voir partir ce jeune talent auquel il conseillait avec ferveur de rester un peu plus longtemps. Devant, ses options diminuent. Et il ne se privera pas de faire connaître sa façon de penser à la direction gantoise...