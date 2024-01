Genk ne lâche pas l'affaire du match à rejouer contre Anderlecht : "Le département des arbitres est l'accusé, mais aussi le juge"

Le président de Genk, Peter Croonen, a donné plus d'informations lors du stage sur la prochaine procédure qu'ils vont lancer pour faire rejouer le match contre Anderlecht. Et aussi la raison pour laquelle ils n'acceptent pas la décision du département d'arbitrage.

Dans cette affaire, Genk estime que le département des arbitres est l'accusé, mais aussi le juge. "Je ne pense pas qu'il soit logique que les arbitres tirent leurs propres conclusions. Je ne sais pas à quoi ça ressemble d'un point de vue juridique" a déclaré Peter Croonen à VTM.

Le département des arbitres est une partie impliquée et, selon Genk, ne peut pas rendre de jugement final sur l'affaire. "Il est normal qu'ils prennent position, et leur position est qu'il s'agit d'une erreur humaine. Nous en prenons note, mais d'un point de vue juridique, certaines questions doivent encore être traitées d'un point de vue objectif. Nous allons encore aller plus loin" assure l'homme fort limbourgeois.

La nature exacte de cette étape n'est pas encore claire pour le Racing Genk, car un passage par la Commission de Discipline de l'Union Belge est encore possible. Si ce n'est pas le cas, Genk pourra s'adresser au tribunal arbitral du sport, le TAS.