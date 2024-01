La fin du feuilleton ? Victor Osimhen aurait donné son accord pour quitter Naples

Qui dit mercato, dit rumeurs de transfert. L'ancien de Charleroi Victor Osimhen n'est jamais en reste et est convoité par de très nombreuses écuries européennes...et ailleurs.

Récemment, des rumeurs circulaient concernant Victor Osimhen (25 ans). L'agent de son coéquipier Kvicha Kvaratskhelia avait expliqué que le Nigérian allait signer l'été prochain en Arabie Saoudite, uniquement pour l'argent.

La réponse d'Osimhen a été véhémente, c'est le moins que l'on puisse dire. L'attaquant ne serait cependant plus totalement concentré sur son contrat à Naples - malgré sa récente prolongation - et devrait bel et bien signer dans un autre club.

Selon le Daily Mail, Osimhen aurait donné son accord pour rejoindre Chelsea à la fin de la saison. La clause libératoire du Nigérian serait estimée entre 120 et 130 millions d'euros.