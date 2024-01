"Vous êtes une ordure !" : la réponse salée de Victor Osimhen aux rumeurs de transfert

Victor Osimhen pourrait-il quitter Naples ? Le président du club, Aurelio Di Laurentiis, avait battu en brêche les rumeurs de transfert l'été dernier, déclarant que le joueur ne partira pas pour moins de 180 millions d'euros.

6 mois plus tard, Osimhen est toujours là. Le Nigérian a connu une première partie de saison compliquée, se frittant avec son ancien coach Rudi Garcia et son club. Si la hache de guerre semble désormais enterrée, Osimhen est encore concerné par des rumeurs de transfert.

La dernière en date...vient de l'agent d'un coéquipier, Kvicha Kvaratskhelia. Le représentant du Géorgien affirme qu'Osimhen quittera l'Italie l'été prochain pour rallier l'Arabie Saoudite et ses richissimes clubs.

Une rumeur à laquelle Osimhen n'a pas hésité à répondre avec fermeté. "Vous êtes une ordure et une honte. Gardez mon nom hors de votre bouche !"

🚨🤯 Osimhen replies to Kvaratskhelia’s agent, who had stated that the Nigerian will head to Saudi Arabia in the summer.



“Dear Mamuka Jugeli, you are a piece of filth and a disgrace”.



"I'm embarrassed at your sense of reasoning”.



“Dumb f*ck! KEEP MY NAME OUT OF YOUR MOUTH!”. pic.twitter.com/8VxLzQZhhq