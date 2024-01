Surprenant : un Belge dépasse Romelu Lukaku au classement des buteurs européens

Le football belge se porte bien. La preuve avec ce classement des joueurs les plus décisifs de l'année 2023 en Europe.

Sans vraiment de surprise, Erling Haaland est le meilleur buteur en club sur l'année 2023. Le cyborg de Manchester City a régné sur le football européen, remportant la Premier League et la Ligue des Champions. Il a marqué 44 buts en 54 matchs, soit une moyenne totalement folle d'un but tous les 99 minutes.

Harry Kane, arrivé au Bayern de Munich cet été, est juste derrière, avec 43 buts en 48 matchs. L'Anglais a une meilleure moyenne qu'Haaland, avec un but toutes les 97 minutes. Kylian Mbappé clôture quant à lui le podium avec 42 buts en 44 matchs. Il est donc le joueur le plus efficace d'Europe.

Hugo Cuypers, la surprise du chef

Aux côtés de ces grands noms, un Belge s'immisce dans le top 10. Hugo Cuypers. L'ancien du Standard a totalement explosé cette année à La Gantoise. Meilleur buteur de Pro League la saison dernière, il compte un total de 38 buts en 60 matchs. Soit une moyenne de plus d'un but tous les deux matchs.

© photonews

Véritable fer de lance de l'attaque de La Gantoise, Cuypers fait mieux qu'un certain Romelu Lukaku. Avec 25 buts marqués en 53 matchs, Big Rom aura connu une année avec des hauts et des bas. Malgré ses pépins physiques, il termine 21e du classement des buteurs européens en 2023.

Un autre joueur de La Gantoise fait mieux que lui et est aux portes du top 15. Nous parlons bien évidemment d'Emmanuel Gift Orban. Le Nigérian a énormément marqué lors de ses premiers mois chez les Buffalos. Malgré son temps de jeu ensuite réduit, il continué à se montrer performant. Il compte 26 buts en 43 matchs.

Kevin De Bruyne et Johan Bakayoko parmi les meilleurs passeurs d'Europe

Il n'y a pas que des buteurs de talent en Belgique. Il y a aussi des passeurs décisifs de premier plan. Malgré sa grave blessure contractée à la fin août, Kevin De Bruyne figure dans le top 10. En 29 rencontres, le métronome de Manchester City a délivré 17 passes décisives. 2024 a de grandes chances d'être une grande année pour De Bruyne, de retour sur les terrains récemment.

Johan Bakayoko s'est progressivement révélé et est devenu l'un des joueurs les plus importants du PSV Eindhoven. Il a donné 18 assists en 48 matchs en 2023. Seulement 8 joueurs font mieux que lui en Europe. Il est l'avenir du football belge et sera une arme redoutable lors de l'Euro en juin prochain.