Première recrue hivernale pour Vincent Kompany et Burnley

Le mercato hivernal étant le moment idéal pour réaliser quelques petits ajustements après la première partie de saison, Vincent Kompany voulait certainement, depuis plusieurs semaines, enrichir son effectif d'un attaquant supplémentaire.

Ce vendredi matin, le journaliste italien Fabrizio Romano annonce que Burnley a trouvé son buteur pour la fin de saison : il s'agit de David Datro Fofana, jeune attaquant ivoirien prêté par Chelsea.

Loué à l'Union Berlin en première partie de saison, Fofana a inscrit un but en 12 apparitions, dont 8 titularisations. Chelsea pensant qu'il pourra acquérir l'expérience nécessaire pendant quelques mois en Premier League, aucune option d'achat n'a été discutée. Fofana sera donc de retour à Londres, en fin de saison.

🚨🟣 David Datro Fofana to Burnley, here we go! Agreement in place for the striker to join on loan deal.



Understand there’s NO buy option, Chelsea believe PL experience will be key.



Medical on Saturday.



Salary 100% covered by Burnley.



First call on deal — @David_Ornstein. pic.twitter.com/pj6Sf1zzj6