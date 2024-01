Six buts inscrits : le carton de Charleroi en amical pour faire le plein de confiance

Charleroi s'est imposé 6-2 face au Dinamo Bucarest. Nikola Stulic s'est notamment distingué en inscrivant un triplé.

Après la pluie des premiers jours, c'est sous un franc soleil que Charleroi a disputé un amical de 120 minutes face au Dinamo Bucarest, 15e de la Superliga roumaine. Et cela commençait plutôt mal pour les Zèbres qui encaissaient l'ouverture du score sur penalty et perdaient Youssouph Badji sur blessure dans les dix premières minutes.

Monté à la place du Sénégalais, Parfait Guiagon s'est montré très en jambes et a d'ailleurs égalisé à la 24e. Bucarest a ensuite repris les commandes dix minutes plus tard (1-2). Malgré plusieurs occasions carolos, le score n'évoluera plus jusqu'à la mi-temps.

Emmené par plusieurs changements au repos, Charleroi a entamé le deuxième acte de manière tonitruante, plantant pas moins de cinq buts en onze minutes. Le but égalisateur de Daan Heymans et le doublé de Nikola Stulic ont redonné le sourire à Felice Mazzu. L'attaquant serbe inscrira même un troisième but suite à un beau mouvement à la 85e minute. 6-2, un succès revigorant pour les Zèbres qui voudront poursuivre sur la lancée de leur victoire 2-0 face à Malines avant la trêve.