"Il est du même calibre que Jérémy Doku" : la nouvelle "success story" du football belge ?

La Gantoise a laissé filer Malick Fofana pour une somme impressionnante, direction l'Olympique Lyonnais. Hein Vanhaezebrouck fait contre mauvaise fortune bon coeur, et voit en son désormais ex-joueur une star potentielle.

Malick Fofana (18 ans) est le premier énorme départ de ce mercato hivernal en Jupiler Pro League. La Gantoise n'a pas pu refuser les 22 millions mis sur la table pour l'ailier international espoir belge par l'Olympique Lyonnais. Hein Vanhaezebrouck a beau être le premier à faire savoir quand il est mécontent, il est lucide sur le sujet : "J'ai été surpris, mais ce départ est une bonne opportunité financière pour nous. Il était nécessaire si nous voulions être actifs cet hiver sur le marché", reconnaît-il dans Het Laatste Nieuws.

"Nous touchons une belle somme et sans cela, nous n'aurions pas pu faire grand chose. Or, nous en avons besoin, car nous perdons plusieurs joueurs à cause de la CAN et de la Coupe d'Asie", souligne Vanhaezebrouck. Le coach gantois est en effet privé de Hong, Tissoudali, Watanabe ou encore Nurio de janvier à février.

Une trajectoire à la Doku ?

Avant la trêve, Vanhaezebrouck avait prévenu Fofana qu'un départ n'était peut-être pas une bonne idée dès cet hiver. Selon lui, le jeune talent aurait tout à gagner à prendre son temps (lire notre résumé du dossier ici). Mais il nuance désormais : "Il a toujours été bien encadré par ses parents. Maintenant, iront-ils avec lui en France ? C'est une bonne question. Lyon est en difficulté ? Ca peut jouer en sa faveur, car il aura peut-être plus d'opportunités de temps de jeu".

Pour Hein Vanhaezebrouck, le potentiel est bien là pour que Malick Fofana soit un transfert réussi. "N'oubliez pas que Lyon est une étape idéale vers le sommet. Gand n'est qu'un petit tremplin, Lyon en est un énorme, il suffit de voir les joueurs passés chez eux et qui sont au sommet européen désormais", estime-t-il. "Malick peut y parvenir. Jérémy Doku, tout le monde voyait qu'il pouvait atteindre le top absolu : Malick est du même calibre".