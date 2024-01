La Pro League en mode "otaku" : après Anderlecht, Gand et Genk proches de renforts japonais

Se dirige-t-on vers un total de 19 joueurs japonais, au moins, en Jupiler Pro League en 2024 ? Après l'arrivée de Keisuke Goto à Anderlecht, Gand et Genk sont désormais proches d'attirer des talents japonais.

Le Japon est, derrière la France, le pays le plus représenté en Jupiler Pro League. Avec l'arrivée récente de Keisuke Goto, qui renforce d'abord le RSCA Futures mais pourrait débarquer assez vite en équipe A, la JPL compte 17 joueurs issus du Pays du Soleil Levant. Une folie qui s'explique bien sûr par le succès retentissant de nombreux japonais dans notre championnat, aujourd'hui comme hier.

Et cela ne devrait pas s'arrêter. La Gantoise, qui vient de perdre Malick Fofana, pourrait bien attirer un compatriote de Tsuyoshi Watanabe, à savoir Daisuke Yokota, ailier du Gornik Zabrze (lire ici). Et Het Laatste Nieuws nous apprend ce dimanche que le Racing Genk aurait ciblé un jeune joueur du FC Tokyo.

Naoki Kumata (19 ans), international japonais U20, devrait débarquer dans le Limbourg, où il renforcera dans un premier temps, comme Goto, l'équipe U23 du Racing Genk. On se souvient bien sûr avec plaisir, à Genk, du passage de Junya Ito, et Kumata pourrait vite passer le pas vers l'équipe A. Le Jong Genk a qui plus est déjà attiré un autre jeune japonais, Yumeki Yoshinaga, 17 ans, pour son équipe réserve.

Bref, la folie japonaise ne devrait pas s'arrêter en 2024 en Jupiler Pro League. S'il en faudra beaucoup pour dépasser la France comme pays étranger n°1 (26 joueurs hexagonaux, selon Transfermarkt), le Japon s'est installé comme le solide deuxième. Et Saint-Trond n'est plus le seul "otaku" de Belgique, loin de là...