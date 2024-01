Officiel : un club de Pro League perd son ancien capitaine

Lukas Van Eenoo quitte officiellement le KVC Westerlo. Le joueur de 32 ans a rejoint les rangs du Patro Eisden Maasmechelen, actuel 8e de Challenger Pro League (D1B).

Van Eeno a été l'un des joueurs les plus importants de l'histoire récente de Westerlo. Il remporte le championnat de D1B lors de la saison 2021-2022. Il a été capitaine du club et un cadre la saison dernière, lors de laquelle Westerlo a atteint les Play-offs 2.

Van Eenoo avait perdu sa place de titulaire cette saison à Westerlo. Il ne compte que 4 titularisations en Pro League. Au club de Maasmechelen, il a signé jusqu'en 2026.

𝗟𝘂𝗸𝗮𝘀 𝗩𝗮𝗻 𝗘𝗲𝗻𝗼𝗼, one of us! 💜#koempels #vechtenenwinnen pic.twitter.com/vgStG5huOi