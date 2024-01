Grosse surprise à Bruges : un cadre convoqué... avec le Brésil, le Club refuse

Igor Thiago est impressionnant cette saison avec le Club de Bruges, et ce n'est pas passé inaperçu au Brésil. Le buteur des Gazelles a été appelé avec les U23 de son pays, mais n'honorera pas cette sélection.

C'est une décision qui a été prise en accord avec Igor Thiago (22 ans), mais qui n'a pas dû être facile à accepter. En effet, le buteur du Club de Bruges a été convoqué par le Brésil, pour évoluer avec les U23, révèle le Nieuwsblad. Une grande première pour l'ancien attaquant de Ludogorets, qui n'a jamais porté les couleurs de la Seleçao en équipes de jeunes.

Mais le Club de Bruges et son joueur ont donc convenu que cette convocation serait déclinée par Thiago. Et pour cause : l'attaquant aurait alors manqué 4 rencontres avec les Blauw & Zwart (Westerlo, Charleroi, Courtrai et l'Antwerp) pour participer au tournoi pré-olympique qui se tient fin janvier. Cela aurait été coup dur pour Ronny Deila, car Igor Thiago compte 20 buts en 34 matchs toutes compétitions confondues avec Bruges.

Les Jeux Olympiques pour Igor Thiago ?

Dans la presse brésilienne, Igor Thiago a évoqué cette non-convocation : "Ce serait un honneur de représenter mon pays, mais il y a des matchs importants au programme avec Bruges", explique-t-il. "Cela est donc impossible pour l'instant en raison des circonstances, mais ça me motive à continuer à travailler dur".

Bruges peut refuser la sélection car le tournoi pré-olympique ne figure pas au calendrier de la FIFA. Pour Thiago, c'est toutefois une opportunité manquée de se faire une place dans le groupe qui disputera les Jeux Olympiques l'été prochain. Sa proximité géographique avec Paris pourrait être un argument en faveur d'une sélection le moment venu, et s'il continue sur ce rythme, une nouvelle convocation suivra...