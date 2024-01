Ronny Deila revient sur les critiques : "Cela a affecté ma famille"

Cet été, Ronny Deila a transité du Standard vers le Club de Bruges. Après des débuts compliqués chez les Blauw en Zwart, le Norvégien a relevé la tête, enregistrant une série de 11 matchs sans défaite.

Dans une interview accordée à nos confrères d'Het Laatste Nieuws, Deila s'est confié à coeur ouvert. Il a expliqué que les critiques qu'il avait essuyé à une période avaient affecté des membres de sa famille, et plus particulièrement sa maman.

"Si ça l'a affectée ? Oui. Les mères sont toujours un peu plus inquiètes que les pères. Mais elle a vu que je restais calme et cela l’a calmée aussi (...) Mais tant qu’elle voit que je reste maître de la situation, elle s’inquiète moins."

Au début du mandat de Deila, les résultats ne suivaient pas et le Club semblait plongé dans une sorte de malaise. "J’ai l’impression d’avoir gagné six nouveaux joueurs récemment. Revenir d’une blessure est une chose, mais être vraiment en forme en est une autre. Quand on voit depuis combien de temps Bjorn Meijer, Casper Nielsen, Ferran Jutglà et Antonio Nusa sont dans le creux de la vague…C’est comme si nous avions la moitié d’une nouvelle équipe. Et cela a été très important."

Ronny Deila revient sur ses premiers mois à Bruges

Malgré des résultats peu encourageants durant cette période, la direction du Club a décidé de faire confiance à Deila. Ce n'était pas spécialement le cas de certains observateurs. "Pour moi, ce n’est pas une question de mérite. Il s’agit de connaître la situation et de la comprendre. Je sais que cela se résume à des résultats et à de bons matches, mais c’est toujours un processus. Il faut voir les choses dans leur ensemble. Et cela n’a pas toujours été le cas", explique Deila.

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Le Club de Bruges s'est bien repris en championnat et a passé l'hiver en restant européen. Deila aura des ambitions en cette seconde partie de saison. "Je veux vraiment décrocher un titre avec le FC Bruges !", a-t-il lancé.