Premier départ pour une star déçue par la vie en Arabie Saoudite

L'eldorado saoudien est-il un mirage ? Après l'exode des stars vers l'Arabie Saoudite, on pourrait bien assister à un retour massif en Europe, qui commence avec le départ de Jordan Henderson.

Jordan Henderson (33 ans) avait été l'une des recrues les plus surprenantes du championnat saoudien l'année passée tant l'image du capitaine de Liverpool ne collait pas à un départ pour le Moyen-Orient. Henderson, qui avait déjà pris position en faveur de la cause LGBTQ+, avait été pointé du doigt suite à ce choix. Il avait rejoint son ancien coéquipier à Liverpool Georginio Wijnaldum, et touchait naturellement un salaire royal.

Mais l'adaptation à la vie en Arabie Saoudite s'est mal passée pour Jordan Henderson. Six mois et 17 matchs plus tard, l'Anglais revient en Europe et signe à l'Ajax Amsterdam jusqu'en 2026. Ce sera sa première expérience européenne hors-Angleterre, après avoir été cité à Chelsea.