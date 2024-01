Une blessure qui arrive au plus mauvais moment pour Lucas Stassin

2024 commence très mal pour Lucas Stassin. L'ancien attaquant d'Anderlecht manquera plusieurs mois de compétition suite à une blessure.

Ce mercredi, la presse flamande est venue confirmer une bien mauvaise nouvelle. Blessé il y a quelques jours lors d'une rencontre amicale face au Rapid Bucarest, Lucas Stassin souffre d'une fracture du péroné.

L'attaquant sera absent pendant de longs mois. Het Gazet Van Antwerpen évoque une absence de minimum deux mois. Sur Instagram, Stassin a posté une story de lui, dans son lit d'hôpital. "Je reviendrais plus fort", a-t-il écrit.

De bons premiers mois, après une fin de parcours difficile à Anderlecht

L'été dernier a été très mouvementé pour Lucas Stassin. Lancé chez les A par Felice Mazzù après des prestations très remarquées chez les RSCA Futures, le jeune attaquant n'a ensuite quasiment plus eu voix au chapitre après l'arrivée de Brian Riemer sur le banc des Mauves. Sur la première partie de saison, il doit se contenter de deux petites apparitions - contre Ludogorets en Conference League et lors de la dernière journée de Pro League face à Malines.

Cet été, le jeune attaquant a assez vite compris que Brian Riemer et la direction d'Anderlecht n'avaient pas de perspectives pour lui. "Anderlecht disait qu’il voulait me garder, mais le club n’avait pas de projet pour moi (...) Je voulais plus de minutes, j’en parlais avec Brian Riemer : on s’est souvent vus dans son bureau, il ne pouvait rien me promettre… et il changeait souvent de discours sur ce sujet. La suite m’a donné raison : quand je vois tous les transferts qui ont été faits entre-temps, je n’aurais sans doute pas joué…", déclarait Stassin au micro de la RTBF lors de son transfert à Westerlo.

Après presque 10 ans passés à Anderlecht, le ket fait ses valises et signe en Campine, à Westerlo. Jonas De Roeck le titularise immédiatement. Lors de son premier match, face à Eupen, il marque.

Dans une équipe de Westerlo qui peine à retrouver sa forme de la saison dernière, Stassin fait office de bon élève. Face à Genk (3-3), il sort une prestation de très haut vol, marquant deux buts et délivrant un assist. Il récidive face à l'Antwerp, marquant un doublé lors d'un match nul (2-2). En cette première partie de saison, il compte 6 buts et 1 assists. Pas mal pour un joueur qui n'a été aligné d'entrée qu'à seulement 9 reprises.

© photonews

Un long chemin pour Stassin, de gros ennuis pour Westerlo

Cette blessure, alors qu'il préparait sa seconde partie de saison, est un véritable coup dur pour Stassin. Il ne faut pas oublier qu'il n'était pas encore totalement intégré à l'équipe et qu'il avait la ferme ambition de devenir titulaire indiscutable. A 19 ans, il connait un gros coup d'arrêt dans sa carrière.

C'est évidemment un coup dur aussi pour Westerlo. Les Campinois connaissent des grosses difficultés. Malgré 30 buts marqués (7e meilleure attaque), le KVC a déjà encaissé 38 buts (5e pire défense). En d'autres mots, Westerlo a besoin de marquer beaucoup pour engranger des points. Ce n'est pas sans Lucas Stassin, qui a marqué 1/5e des buts du club, que cela va s'arranger. La pression est encore un peu plus sur les épaules de Rik De Mil, qui devra de plus compenser pendant un certain temps sans un autre jeune attaquant belge : Kyan Vaesen.