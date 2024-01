Il y a de l'intérêt pour Benito Raman : plusieurs clubs cités

Benito Raman va quitter Anderlecht cet hiver. La question reste pour quelle destination, mais plusieurs options semblent s'offrir à lui.

Le RSC Anderlecht devrait se séparer de plusieurs joueurs cet hiver. Justin Lonwijk est sur le départ (lire ici), Alexis Flips pourrait également aller chercher du temps de jeu ailleurs. Benito Raman, de son côté, ne souhaite pas partir, mais le club espère le vendre dans les jours ou semaines à venir.

Le Nieuwsblad révèle que plusieurs clubs se sont renseignés auprès du club et du joueur, dont certains issus de Jupiler Pro League : OHL et le KV Malines auraient été les plus susceptibles d'intéresser Raman. À l'étranger, l'ancien de Schalke 04 et Düsseldorf peut compter sur sa cote en Bundesliga : Bochum, 14e de Bundesliga, se serait également renseigné. Mais aucun de ces clubs n'aurait pour l'instant convaincu sur les plans financier et sportif.

Samsunspor, 15e de Süper Lig turque, proposait de son côté un beau contrat mais Benito Raman ne souhaiterait pas s'éloigner trop de la Belgique et de sa famille.