Le deal de 2024 déjà proche ? Antonio Nusa toujours plus proche d'un transfert

Antonio Nusa est l'un des dossiers chauds de cet hiver. Un peu comme Arthur Vermeeren, il pourrait partir dès ce mercato de janvier, mais ce n'est pas l'option la plus probable.

Les prochains gros transferts sortants en Jupiler Pro League, sauf surprise, sont déjà connus : il devrait s'agir d'Arthur Vermeeren (lire ici) et d'Antonio Nusa, qui devraient tous deux rapporter plus de 30 millions d'euros à l'Antwerp et Bruges. Nusa est très courtisé, notamment en Premier League ; l'été dernier, déjà, Tottenham avait été proche du jeune ailier norvégien.

Et cette semaine, c'est encore une fois le club londonien qui fait la une dans ce dossier. Selon les informations de Het Laatste Nieuws, confirmées par le "gourou" du mercato Fabrizio Romano, les discussions battent leur plein entre les Spurs et le Club de Bruges. Aucune offre n'a encore formellement été émise, mais Tottenham tient clairement la corde.

Pas de départ cet hiver pour Nusa

La bonne nouvelle pour Bruges, c'est qu'Antonio Nusa ne souhaiterait pas quitter la Belgique cet hiver. Le jeune talent de 18 ans semble bien conscient que l'idéal serait de finir la saison en JPL, lui qui n'a après tout pas encore réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable sur le long terme dans l'équipe de Ronny Deila.

Le Club espère toucher 30 millions d'euros pour Nusa, qui n'est estimé qu'à 17 millions par Transfermarkt mais devrait bien voir sa valeur marchande grimper au fil des mois. Tottenham, de son côté, anticipe sur cette explosion à venir. Mais les Spurs ne sont naturellement pas le seul club intéressé, et Bruges a tout son temps...