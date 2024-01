Arthur Vermeeren sur le départ ? Discussions "avec cinq ou six clubs"

Encore une fois couronné Jeune de l'année lors du gala du Soulier d'Or ce jeudi, Arthur Vermeeren semble se diriger vers un départ. Dès cet hiver ? Oui et non.

Au classement du Soulier d'Or 2023, Arthur Vermeeren s'est classé 7e, une belle performance. Il a également été élu Jeune de l'année, sans la moindre surprise pour le coup. Mais Vermeeren ne devrait plus avoir l'opportunité de remporter la chaussure dorée à l'avenir, car un départ pour le top européen se dessine de plus en plus précisément.

L'Antwerp souffrirait bien sûr d'un départ de son prodige, mais n'est en réalité pas contre une vente hivernale... si possible avec prêt jusqu'en fin de saison. Car le Great Old a besoin de liquidités. "Mon avenir ? Je ne sais pas encore où je souhaite aller", déclarait brièvement Vermeeren lors du gala du Soulier d'Or.

Arthur Vermeeren et l'Antwerp discutent avec 5 ou 6 clubs

Sven Jaecques, CEO de l'Antwerp, a de son côté déclaré que le champion de Belgique en titre discutait "avec cinq ou six clubs" pour Arthur Vermeeren. "Qu'il parte en janvier ou l'été prochain, ce sera pour une destination qu'il approuve pleinement. Le but est que ce soit une bonne chose pour toutes les parties", assure-t-il. Et certains des clubs intéressés seraient d'accord pour un transfert cet hiver, avec un prêt pour la seconde partie de saison...