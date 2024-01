Mauvaise nouvelle pour Will Still

L'entraîneur belge du Stade de Reims Will Still aura à cœur de réussir une belle seconde partie de saison. Malheureusement, il vient de perdre l'un de ses meilleurs joueurs.

C'est officiel : Azor Matusiwa est un joueur de Rennes. Le milieu de terrain défensif néerlandais a quitté le Stade de Reims, où il était un pilier. Will Still, questionné en conférence de presse, a regretté le départ de ce très important joueur lors de ce mercato hivernal. Et qui plus est, vers un concurrent...

"C'est une très bonne chose pour le club de faire une plus-value sur un très bon joueur, a d’abord reconnu le coach de Reims. Personnellement, je trouve ça dommage parce que j’aime beaucoup Azor, l’équilibre qu’il donne à l’équipe, sa personnalité et sa qualité. Et quand en plus il arrive à marquer, c'est encore mieux. Forcément, c’est toujours embêtant de perdre un de ses meilleurs joueurs. Mais c'est l'ADN du club, ça fait partie du projet donc on s'adapte."

"S’il sera remplacé ? Je pense et j'espère que son départ sera comblé, ou que l'effectif sera réajusté par la suite. Mais on connaît très bien le marché hivernal. On va faire de notre mieux, on va essayer de regarder s'il y a des possibilités à exploiter mais je n'ai pas la réponse."