🎥 Grosse altercation entre un ancien d'Anderlecht et Walid Regragui après Maroc-RDC !

L'un des chocs de la CAN ce week-end a fini dans la tension. Le Maroc et la République Démocratique du Congo se sont séparés dos à dos.

C'était l'un des matchs les plus attendus de ce début de CAN : le Maroc affrontait la RDC ce dimanche. Les deux équipes se sont séparées sur un match nul (1-1) qui profite aux Lions de l'Atlas, premiers de leur groupe. Le Congo, de son côté, est sous pression avant le dernier match après deux matchs nuls pour entamer sa compétition.

En fin de rencontre, une altercation a eu lieu entre Walid Regragui, le charismatique coach marocain, et Chancel Mbemba (29 ans), ancien défenseur central d'Anderlecht. Les deux équipes en sont venues aux mains, et Mbemba a ensuite déclaré devant la presse congolaise : "Je respecte le coach, c'est un grand monsieur. Mais moi, je garde mon silence, c'est comme ça. Les mots qu'il a utilisés, il les connaît. Lui-même le dira", déclare le Congolais.

Du racisme ? Regragui dément

Des mots qui laissent évidemment planer un lourd sous-entendu de racisme, que Regragui ne supporte pas. "Avant la fin du match, il nous a mal parlés à mon adjoint et à moi, il le sait. Et malgré ça, je vais lui serrer la main. Là, il refuse. Je lui ai alors dit : "Tu te la racontes". Il me dit : "Tu me traites de con?". Pas de souci qu'il ait entendu ça, même si je ne l'ai pas dit", explique le coach du Maroc. "Mais là, il laisse sous-entendre du racisme, c'est malhonnête. Lui qui ne parle que de religion dans ses discours, qu'il soit un peu honnête".

La situation était très tendue encore les Marocains et les Congolais à l'issue du match nul (1-1) entre les 2 équipes. 😶‍🌫️ #CAN2023pic.twitter.com/T3PhTu2ST4 — PFC (@PassionFootClub) January 21, 2024