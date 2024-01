Renaud Emond déjà décisif, Bruges compte encore sur son facteur X : découvrez notre équipe type de la 21e journée de Pro League

Voici notre équipe type de cette 21e journée de Jupiler Pro League. Un 11 marqué par la bonne performance de Malines à Gand, les sauvetages sur la ligne et Renaud Emond, qui a déjà inscrit un but terriblement important pour Eupen, au RWDM.

Gardien de but

Plusieurs possibilités existaient, comme Lucas Pirard, mais notre choix s'est finalement tourné vers Gaëtan Coucke. Plusieurs arrêts importants alors que le score était encore de parité à La Gantoise, pour aller chercher une victoire capitale pour les Malinois.

Défenseurs

Un autre élément du KV Malines vient constituer le premier pion de cette défense. Buteur, Daam Foulon a annihilé un paquet d'occasions. Remplacé après un avertissement, il est l'un des hommes du week-end.

À L'Union, Sykes a marqué et a repoussé un ballon à même la ligne, comme Pletinckx pour Louvain. Deux sauvetages qui valent des buts et qui permettent à leur équipe de décrocher un bon résultat, cette semaine.

Même si le Standard est gravement malade, réaliser un clean-sheet à Sclessin n'est jamais simple. Courtrai l'a fait, et deux joueurs peuvent clairement faire partie de notre équipe de la semaine : les nouveaux venus Fujiii et Silva. Nous optons pour ce dernier, déterminant dans les duels défensifs.

Milieu de terrain

L'Antwerp a roulé sur le Sporting Charleroi. Grosse prestation d'Ejuke, qui a délivré une nouvelle passe décisive. Malgré la défaite, Julien De Sart a assumé son rôle de métronome à La Gantoise, peu aidé par les nombreuses absences. Un but, aussi, pour l'un des joueurs de la saison à la Ghelamco.

Le Cercle de Bruges a ramené un point de son déplacement au Racing Genk, notamment grâce à une bonne assise au milieu de terrain. Félix Lemaréchal a manqué plusieurs occasions, c'est donc Hannes Van der Bruggen qui reçoit notre vote.

Attaquants

Contre Westerlo, Bruges a encore pu compter sur son facteur X. Buteur à deux reprises, Igor Thiago figure logiquement dans cette équipe de la semaine. Zahiroleslam a également trouvé le chemin des filets, contre Saint-Trond, et a amené beaucoup de danger dans la défense de l'Union.

Pour terminer, l'AS Eupen avait besoin d'un attaquant capable de terminer ses actions, et Renaud Emond semble déjà être l'homme idéal. En manque de rythme, l'ancien buteur du Standard est à créditer d'une bonne prestation et a marqué le seul et unique but des 85 premières minutes de la rencontre entre le RWDM et les Pandas. Un but qui sera capital dans la course au maintien, si Eupen tient bon mercredi soir.