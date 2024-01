Un ancien d'Anderlecht et Bruges permet à Hugo Broos de garder espoir à la CAN

L'Afrique du Sud n'est pas encore éliminée en poules de la CAN. Les Bafana Bafana ont cartonné la Namibie, avec un but de Percy Tau.

Après une défaite inaugurale contre le Mali, l'Afrique du Sud devait absolument battre la Namibie pour éviter une grosse désillusion dès les poules de la CAN. Les Bafana Bafana ont fait le job et écrasé leur adversaire 4 buts à 0, se replaçant à la seconde place du groupe E. Car dans le même temps, la Tunisie faisait match nul contre le Mali, et restait donc à distance.

Hugo Broos, sélectionneur de l'Afrique du Sud, a pu compter sur Percy Tau (29 ans), l'une des stars de l'équipe, pour ouvrir le score sur penalty. Ancien joueur de l'Union, de Bruges et d'Anderlecht, Tau compte désormais 14 buts en 39 caps pour les Bafana Bafana.

L'Afrique du Sud jouera sa qualification face au favori du groupe, la Tunisie, ce mercredi à 18h. Un match nul suffirait pour se hisser en 8e de finales. Les Aigles de Carthage, eux, doivent gagner.