Catastrophe confirmée pour l'un des favoris de la CAN

Mohamed Salah ne rejouera pas durant cette CAN, sauf miracle. L'Egyptien s'est occasionné une déchirure.

L'Egypte retenait son souffle, mais il ne devrait pas y avoir de miracle pour Mohamed Salah (31 ans). Après sa blessure survenue lors du match contre le Ghana (2-2) jeudi dernier, Salah était rentré en Angleterre pour se soigner. Mais le verdict n'est pas optimiste. La star de Liverpool souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers gauches.

Pep Lijnders, entraîneur adjoint des Reds, était présent en conférence de presse et a annoncé la mauvaise nouvelle. Mo Salah devrait manquer environ quatre semaines de compétition. Cela signifie que même en cas de finale de l'Egypte le 11 février prochain, il ne devrait pas être remis.

Le staff égyptien et Liverpool ont collaboré au mieux pour permettre un retour rapide, et l'Egypte espérait que son capitaine et buteur serait de retour pour les demi-finales. Il n'en sera rien, sauf miracle. En sélection, Mohamed Salah compte 56 buts en 98 matchs. L'Egypte n'a pas gagné un seul match en poules, mais s'est qualifiée pour les 8e de finale avec trois matchs nuls.