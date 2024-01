Et si l'Union récupérait Mohamed Amoura dès ce jeudi ? "Nous allons tout faire pour qu'il joue !"

L'Union SG accueillera les RSC Anderlecht ce jeudi en quart de finale de la Coupe de Belgique. Les Bruxellois pourraient récupérer, à la surprise générale, leur meilleur buteur Mohamed Amoura.

Déforcée suite à plusieurs blessures - notamment celle de Cameron Puertas -, l'Union SG manque également de plusieurs joueurs présents actuellement avec leur sélection nationale.

Eliminé de la CAN avec l'Algérie, Mohamed Amoura n'était pas attendu pour être de retour ce jeudi. Questionné en conférence de presse, le coach de l'Union Alexander Blessin a pourtant laissé la porte ouverte à cette eventualité.

"Oui, il pourrait jouer ce jeudi. Cela a été une grande déception pour l'Algérie d'être éliminé dès le premier tour et le mieux pour lui serait de nous rejoindre le plus vite possible pour tourner la page et connaître de bons moments ici. On fera tout pour qu'il soit prêt à jouer jeudi", a expliqué Blessin dans des propos relayés par la Dernière Heure.