L'un des plus grands espoirs du football belge paraît enfin lancé : "Je suis en paix"

Pierre Dwomoh est présenté depuis son jeune âge comme l'un des plus grands talents de sa génération. Il semble enfin s'épanouir au RWDM.

On entend parler de Pierre Dwomoh depuis si longtemps qu'il est facile d'oublier que le milieu de terrain du RWDM n'a que 19 ans. Formé à Anderlecht et Genk, il a connu de nombreux problèmes disciplinaires en début de carrière, qui l'ont poussé vers la sortie. Après un passage mitigé à l'Antwerp, il explose enfin à Molenbeek, où il est un pilier de l'équipe et paraît assagi.

Devenu international espoir, Pierre Dwomoh pourrait être en route vers la carrière qu'on lui promettait. Mais il ne se fixe plus d'objectif précis. "Je veux jouer le plus haut possible, bien sûr, mais si je dois jouer toute ma carrière au RWDM, ça me va aussi. Je suis en paix avec ça", assure-t-il dans Het Nieuwsblad.

Cette saison, Dwomoh compte 23 matchs toutes compétitions confondues pour le promu. S'il continue à ce niveau, des clubs du top belge devraient venir le chercher l'été prochain, mais l'ancien de Genk n'y pense pas. "Si je peux jouer plus haut, je remercierai Dieu. Mais je ne citerai plus de clubs, ça n'a aucun sens et cela vous hante", conclut-il.