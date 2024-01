Record en vue ? Le Club de Bruges se montre très exigeant dans le dossier Antonio Nusa

Il y a quelques jours, nous vous expliquions que le Club de Bruges discutait avec Tottenham pour le transfert d'Antonio Nusa.

Le jeune talent norvégien intéresse les Spurs depuis un certain temps. Bien qu'aucune offre n'ait actuellement été émise, un montant minimum de 30 millions d'euros demandé par le Club est évoqué.

Récemment, Sacha Tavolieri a apporté une mise à jour concernant ce dossier. Selon ses informations, Bruges voudrait désormais égaler son record de vente et les 36 millions d'euros (+ bonus) que lui ont rapporté le transfert de Charles De Ketelaere vers l'AC Milan.

Bruges est donc conscient que d'autres clubs s'intéressent à Nusa, et pourrait décider de faire grimper les enchères afin de valoriser au mieux l'ailier de 18 ans. Les prochains jours seront décisifs...

