"Retour à la maison" pour cet ancien du Club de Bruges

C'est l'une des informations de la soirée : Eduard Sobol est de retour sur nos pelouses. Le triple champion de Belgique avec le Club de Bruges est prêté à Genk pour les 6 prochains mois.

Genk recrute donc un joueur expérimenté en Pro League, qui a connu la gloire sous les couleurs du Club de Bruges. Le directeur sportif de Genk, Dimitri De Condé, s'est montré très enthousiaste au sujet de cette arrivée hivernale.

"Son expérience et sa connaissance de notre championnat en font un élément précieux pour notre vestiaire. Nous sommes convaincus que la personnalité et le professionnalisme d'Eduard s'intègrent parfaitement à l'atmosphère de notre club. Eduard aura une influence positive sur notre équipe, tant sur le terrain qu'en dehors", a déclaré De Condé dans le communiqué officiel.

Le principal intéressé, prêté par Strasbourg, se dit impatient de fouler à nouveau les pelouses belges. "C'était une bonne occasion pour moi de revenir en Belgique. Dans ce pays, je me sens comme à la maison. Lorsque le KRC Genk a émis sa candidature, je n'ai pas hésité une seconde. Je me souviens également de l'enthousiasme du public et de l'ambiance des matches dans la Cegeka Arena. La façon de jouer (du club) me plaît beaucoup et j'ai hâte de me montrer sur le terrain."