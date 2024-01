Le Standard connaît le verdict pour Cihan Canak... et il n'est pas très bon

Sorti sur blessure à l'entraînement, Cihan Canak souffre d'entorses au genou et à la cheville. Son indisponibilité est évaluée à deux mois, ce qui signifie que le jeune turc ne disputera pas la fin de la phase classique.

C'est un nouveau coup dur qui frappe le Standard en ce début d'année 2024. La semaine dernière, les Rouches ont appris l'intérêt du RWDM pour Cihan Canak, dans le cadre d'un prêt jusqu'en fin de saison.

Refus catégorique du Standard, puisque Ivan Leko comptait utiliser le virevoltant milieu de terrain de manière bien plus régulière que Carl Hoefkens. Mais cette semaine, Cihan Canak s'est blessé à l'entraînement. Le joueur de 19 ans connaît le verdict, et il n'est pas bon.

Phase classique terminée pour Cihan Canak au Standard

Selon nos informations, le Verviétois de naissance souffre d'entorses au genou et à la cheville. Son indisponibilité est estimée entre six et huit semaines, ce qui signifie qu'il manquera la fin de la phase classique du Standard.

Cihan Canak devrait donc faire son retour en Play-Offs... 2 ou 3.