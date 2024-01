Un profil à la Romelu Lukaku : un jeune attaquant belge signe son premier contrat professionnel en Angleterre

Cité à Sunderland fin décembre, Will Still aurait pu y retrouver un autre belgo-britannique, qui vient de signer le premier contrat professionnel de sa jeune carrière.

Trey Ogunsuyi (17 ans) est l'attaquant titulaire de l'équipe nationale belge U18. Très grand gabarit (1,90m), il a inscrit deux buts en sept matchs avec l'équipe U18 de Sunderland.

Ce contrat professionnel, assorti d'une prolongation jusqu'en 2026, est une excellente nouvelle pour Trey Ogunsuyi, qui pourrait progressivement se rapprocher de l'équipe première, dixième de deuxième division anglaise.

✍️ We are delighted to announce that Trey Ogunsuyi has signed his first professional contract with the Club.



The forward extends his stay on Wearside until summer 2026 🤝#SAFC