Will Still courtisé par un club très surprenant !

L'entraîneur du Stade de Reims a la cote, et il n'est pas rare que les clubs pensent à lui lorsqu'ils limogent leur entraîneur. C'est le cas de... Sunderland, qui aurait placé notre compatriote en haut de sa short-list.

Les premiers matchs de Will Still comme entraîneur du Stade de Reims ont fait sensation, alors que le club français a payé une amende chaque semaine pendant de nombreux mois afin que notre compatriote puisse prendre place sur le banc le temps qu'il termine ses diplômes.

Pour la première grosse expérience de sa carrière, l'ancien entraîneur adjoint réussit son pari. Reims est cinquième de Ligue 1, se bat pour les places européennes et ne figure qu'à trois longueurs du podium.

Des performances qui poussent l'étranger à regarder de plus près ce qui se passe dans le département du Marne. Plusieurs clubs ont licencié leur entraîneur récemment et ont placé Will Still en haut de leur liste de Noël. Selon The Guardian, c'est notamment le cas... de Sunderland, neuvième de Championship.

Peu de chances cependant que cela aboutisse, mais les Anglais vont prochainement tenter le coup.