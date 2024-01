Romaine Mundle va définitivement quitter le Standard

Deux jours restants au mercato et tout s'active du côté du Standard. Après avoir officialisé l'arrivée en prêt de Jonathan Panzo, c'est le départ d'un joueur qui devrait bientôt être confirmé.

En effet, selon Fabrizio Romano, le Standard aurait trouvé un accord avec Sunderland pour un transfert définitif de Romaine Mundle. Retour en Angleterre pour lui mais cette fois-ci en Championship.

Mundle n'aura jamais vraiment réussi à convaincre chez les Rouches avec seulement six rencontres en équipe première.

🚨🔴⚪️ EXCL: Sunderland agree deal for the permanent transfer of Romaine Mundle from Standard Liége.



Former Tottenham midfielder returns to England as he’s joining #SAFC. pic.twitter.com/r3aqBFd7kY