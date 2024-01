Les "supporters" belges sont en train de se tirer une balle dans le pied : une mesure drastique est sur le point d'être prise

Ministère de l'Intérieur, la Pro League, les services d'ordre, les clubs... tous en ont assez. Ce qui s'est passé au cours des dernières semaines et mois en termes de perturbations et d'émeutes en Jupiler Pro League commence à prendre des proportions importantes.

Au cours des deux dernières semaines, trop d'incidents ont eu lieu. Les prétendus "supporters" du RWDM, d'Anderlecht et de Genk ont dépassé les limites, entraînant l'interruption de certains matchs. La crainte d'incidents lors du match Union-RWDM de ce soir persiste.

La police a déjà tiré la sonnette d'alarme. Ils doivent envoyer de plus en plus d'effectifs pour ces rencontres, entraînant une augmentation proportionnelle des coûts. Le Ministère de l'Intérieur suit également la situation de près. Pendant ce temps, les clubs constatent des dommages cumulés se chiffrant en centaines de milliers d'euros.

Les amendes infligées augmentent de manière significative. Il s'agit d'une petite fraction de supporters qui gâchent l'expérience pour les autres. On entend même dire en coulisses que c'est "une poudrière" et que nous n'avons pas encore tout vu.

Une sanction inédite en Jupiler Pro League ?

Nous ne sommes donc vraiment plus très loin d'une compétition sans supporters visiteurs. Si la situation persiste, notre ligue risque de suivre l'exemple néerlandais. L'année dernière, de nombreux matchs aux Pays-Bas ont dégénéré, et la menace d'interdire des supporters "away" a réussi à calmer les esprits chez nos voisins.

En Belgique, cet exemple pourrait être copié. La KBVB et la Pro League ne sont certainement pas partisanes de mesures drastiques, mais face à la répétition des incidents, elles se retrouvent également impuissantes. Il est nécessaire d'agir avant qu'il ne soit trop tard.

Certains supporters se tirent une balle dans le pied, car personne ne serait heureux d'assister à des rencontres dans lesquelles seuls les supporters locaux sont autorisés. Cela n'améliorera pas l'ambiance, et c'est surtout dommage pour les supporters bien intentionnés qui viennent soutenir pacifiquement leur équipe et qui seraient pénalisés pour une minorité de fauteurs de trouble.