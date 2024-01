OFFICIEL : un nouvel adversaire pour les Diables Rouges avant l'Euro

Cela a été annoncé ce mercredi par l'Union belge de football : la Belgique affrontera le Montenegro le 5 juin prochain. La rencontre se déroulera au stade Roi Baudouin.

C'est seuelement la seconde fois dans l'Histoire que la Belgique rencontre le Montenegro. La première, c'était le 25 mai 2012 en amical. Le match s'était terminé sur le score de 2-2.

En outre, le match amical face au Luxembourg a été avancé au 8 juin, plutôt qu'au 9 juin. La Belgique commencera son Euro par un match face à la Slovaquie le 17 juin.

Our second game ever against Montenegro. 🇧🇪🇲🇪 #WirSchaffenDas pic.twitter.com/FrynOG7Qzt