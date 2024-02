🎥 Kevin De Bruyne entre un peu plus dans l'histoire de la Premier League

Kevin De Bruyne continue de faire jouir les terrains anglais de la Premier League de son talent. Blessé pendant plusieurs mois, le Diable Rouge n'a pas mis longtemps à retrouver ses bonnes habitudes et il l'a encore montré mercredi soir.

Face à Burnley, il a signé une nouvelle passe décisive qui l'a fait entrer un peu plus dans l'histoire de la Premier League. En effet, KDB a délivré son 104e assist qui l'a fait passer devant Wayne Rooney au classement des meilleurs passeurs du championnat anglais.

Il se retrouve désormais à la troisième position et devrait très bientôt rattraper Cesc Fabregas, deuxième avec 111 passes décisives. Reste à voir s'il arrivera à faire chuter le grand Ryan Giggs qui trône au sommet avec 142 assists.

👟 @KevinDeBruyne is now outright third in the all-time assist standings! pic.twitter.com/7lOMLrHalk