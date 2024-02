Emmanuel Gift Orban "infecte" avec ses coéquipiers à Lyon ? Son capitaine apporte davantage de précisions

Quelques jours après son arrivée, Emmanuel Gift Orban se serait déjà mis le vestiaire de Lyon à dos. En conférence de presse, Alexandre Lacazette a pris la défense de l'ancien joueur de La Gantoise.

Le 18 janvier, le transfert de Gift Orban à l'Olympique Lyonnais pour 12 millions d'euros était officialisé. Avant même ses grands débuts, l'attaquant de 21 ans était déjà attendu au tournant. En cause : son attitude vis-à-vis du groupe.

Orban a réussi l'exploit de se mettre à dos une partie du vestiaire lyonnais tellement il a été infect avec ses nouveaux coéquipiers à l'entraînement.



Bien du courage au staff pour gérer son cas s'il ne se calme pas. — Romain Molina (@Romain_Molina) January 26, 2024

En conférence de presse, le capitaine Alexandre Lacazette est revenu sur ces accusations et s'est exprimé sur l'ancien buteur de La Gantoise. "Il est assez marrant, il dit beaucoup de choses au second degré. Les personnes qui ne l'ont pas cerné ont pu trouver ça bizarre, mais il a beaucoup d'humour et a faim de marquer beaucoup de buts."