L'Union, grand vainqueur du mercato hivernal ?

Le mercato d'hiver a donné lieu à quelques transferts intéressants dans les "grandes" équipes de Pro League. Pour la plupart, cette fenêtre des transferts a rimé avec départs.

Voici donc notre récapitulatif des transferts de ce mercato d'hiver, avec une question logique en trame de fond : qui est désormais le mieux armé pour remporter le titre en fin de saison ?

Genk, affaibli ?

Les Limbourgeois ont vu partir Daniel Munoz et Gerardo Arteaga. Des éléments clés dans des positions déjà peu fournies. Genk a bien cherché des remplaçants en la personne de Ken Nkuba et d'Eduard Sobol. Deux gars directement disponibles et avec une certaine expérience du championnat, mais...

Nkuba n'a pas encore eu l'occasion de démontrer pleinement ses qualités. L'ailier/piston droit, récemment transféré de Charleroi, a principalement été relégué au banc de touche suite à des blessures. En ce qui concerne Sobol, de retour en Belgique après avoir raflé 3 titres de champion de Belgique avec Bruges, des incetitudes subsistent.

Ainsi, Genk semble sortir et affaibli de ce mercato. Mais avec les Limbourgeois, on ne sait vraiment jamais à quoi s'attendre...

Que vaut l'Antwerp sans Vermeeren ?

Mark van Bommel doit surtout espérer que son noyau reste en bonne santé et que les jeunes continuent à performer. Le départ d'Arthur Vermeeren a été compensé par l'arrivée d'Eliot Matazo, qui revient tout juste de blessure. Van Bommel n'a pas beaucoup d'options au milieu de terrain, et dans autres zones du terrain...

L'Antwerp a besoin de renforts, mais a également eu besoin de l'argent du transfert de Vermeeren pour assainir ses finances. Il a même été brièvement question de vendre Jean Butez et Mandela Keita. Heureusement pour Van Bommel, ils sont restés cet hiver.

L'Antwerp sort donc affaibli de cette fenêtre des transferts et devra lutter pour sa place au classement. Les Play-offs semblent tout sauf acquis.

La fin des ambitions pour La Gantoise ?

Hein Vanhaezebrouck dit comprendre la situation, mais il sait aussi que ce sera déjà un miracle s'il parvient encore à même atteindre le football européen avec ce noyau. De plus, plusieurs joueurs-clés sont encore avec leur équipe nationale actuellement.

Avec le noyau avec lequel il a dû jouer jeudi contre STVV, il n'y a pas grand-chose à faire. La Gantoise a encaissé des pertes financières, mais elle est particulièrement affaiblie sur le plan sportif après le départ de Fofana, Orban et bientôt Cuypers.

Présenté comme un candidat sérieux au titre en début de saison, La Gantoise a peut-être fait une croix sur ses ambitions...

Le status quo pour Anderlecht

Anderlecht ne s'est ni renforcé ni affaibli. Maxime Dupé et Benito Raman sont partis, mais c'est pour le mieux. Gattoni et Kikkenborg sont arrivés, mais avec le statut de second couteau.

Les Mauve et Blanc auraient bien eu besoin d'un profil supplémentaire : un ailier, en l'absence prolongée de Francis Amuzu. Anderlecht aura-t-il les moyens de concurrencer l'Union en cette fin de saison ? Rien n'est moins sûr.

© photonews

Le Club de Bruges s'en sort bien

Les Brugeois ont vu Tajon Buchanan partir et Antonio Nusa finalement rester. Le noyau n'a pas été affaibli, même si la plupart des supporters auraient aimé voir un défenseur supplémentaire signer. Le Club a décidé de ne pas se séparer de Dedryck Boyata. Ronny Deila disposera également de beaucoup de jeunes pousses.

Le club norvégien semble avoir trouvé le bonne recette et la direction n'a pas voulu perturber cela. Et si le Club devenait le principal concurrent de l'Union ?

L'Union en grand vainqueur du mercato ?

C'est bien simple : cet été, l'Union n'a laissé personne partir. Gustaf Nilsson a brièvement intéressé La Gantoise, mais un départ n'était évidemment pas à l'ordre du jour.

L'Union est encore active sur trois fronts, mais Alexander Blessin peut compter sur un noyau ultra-compétitif. Et cela, même sans remplaçants actuellement disponibles en défense centrale. Au poste de gardien, l'arrivée d'Heinz Lindner va apporter un surplus d'expérience à l'équipe.

Les Bruxellois semblent lancés vers le titre. De qui devraient-ils avoir peur ? D'eux-mêmes, comme lors des deux dernières saisons...