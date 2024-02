📷 Anderlecht annonce un changement concernant son capitaine

Via ses réseaux sociaux, Anderlecht a annoncé que son capitaine Jan Vertonghen portera un brassard spécial lors des prochaines rencontres.

Lors de chaque rencontre, le brassard de capitaine sera à designé par un artiste belgo-bruxellois différent. "Cette saison, les Mauves donneront aux artistes bruxellois la possibilité de concevoir le brassard du capitaine pour un seul match. Notre capitaine jouera donc à chaque fois une œuvre unique différente autour de son bras", explique le communiqué.

Ce dimanche, face à La Gantoise, le brassard que portera Vertonghen a été conçu par KSAAR.BXL. "KSAAR est une marque multidisciplinaire de mode qui est basée sur la place Brouckère, en plein cœur de la ville. KSAAR est synonyme d'audace et de flair bruxellois, inspiré par la capitale et l'amour du mauve et du blanc", poursuit le RSCA.

The captain's armband. ‚ďí Brussels-Belgian creators design a unique piece of art for our upcoming matchdays. Celebrating our capital and its community of creative talent. ‚ú©‚ú©‚ú©



