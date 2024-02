Wilfried Kanga tire la sonnette d'alarme au Standard

Après son partage au RWDM, le Standard est loin d'être tiré d'affaire. Pour Wilfried Kanga, il va falloir commencer à montrer les dents.

Un point arraché sur un but chanceux et un ouf de soulagement pour le Standard qui était proche de se faire surprendre au RWDM. Des Rouches qui, en manque de solution à l'avant, ont semblé à côté de la plaque durant cette rencontre.

"Je suis dégoûté du résultat. On a manqué d'agressivité à certains moments. Je ne pointe personne du doigt mais on n'a pas fait les efforts défensifs", a lancé l'attaquant des Rouches après la rencontre.

Kanga n'a pas peur

"Aujourd'hui, on ne leur a pas marché dessus et j'ai eu l'impression qu'ils avaient ce petit truc en plus par rapport à nous. Il faut avoir cette envie à chaque possession, chaque action. Il faut avoir envie de les tuer et de ne se pas se faire tuer."

Un Standard qui n'a toujours pas signé la moindre victoire en 2024 avec un bilan de 2/12 sous Ivan Leko. Le doute s'installe-t-il au sein des troupes ? "Ca manque de personnalité, il faut montrer qu'on n'a pas peur. Nous sommes des hommes et il faut le montrer sur le terrain", a ajouté Wilfried Kanga, qui semble alarmiste.