Incroyable : Hugo Broos continue de rêver en Coupe d'Afrique

L'Afrique du Sud s'est qualifiée ce samedi pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Hugo Broos n'est plus qu'à deux matchs d'un second titre.

Quand Hugo Broos quittait ses fonctions de directeur sportif au KV Ostende en 2019, on ne pensait pas le revoir se lancer dans un défi aussi exotique que l'Afrique du Sud. Et pourtant, à 71 ans, revoilà l'ancien sélectionneur à succès du Cameroun dans le dernier carré d'une Coupe d'Afrique.

Sept ans après la victoire du Cameroun à la CAN 2017 sous la houlette de Broos, l'Afrique du Sud s'est qualifiée ce samedi pour les demi-finales, éliminant le Cap Vert, autre sensation de la compétition. Une qualification qui s'est jouée aux tirs au but (1-2), après 120 minutes sans marquer de but. Le héros de la séance, c'est Ronwen Williams, gardien des Mamelodi Sundowns, qui a sorti pas moins de 4 tentatives !

L'Afrique du Sud, dont la seule victoire en CAN date de 1996 à domicile, affrontera désormais le Nigeria pour une place en finale, ce mercredi 7 février. Broos n'est plus qu'à deux matchs d'un second trophée continental. Cela ferait de lui le second sélectionneur à remporter la CAN avec deux sélections différentes, après Hervé Renard (Zambie et Côte d'Ivoire).