La raison pour laquelle Anderlecht peut croire en ses chances de titre

Anderlecht a mis fin à sa série de matchs sans victoire en prenant le meilleur sur La Gantoise ce dimanche. Les Mauves sont bien accrochés à leur place de dauphin de l'Union en championnat.

On peut certes dire ce qu'on veut sur le niveau affiché par Anderlecht cette saison. Il reste que les Mauve et Blanc affichent un bilan impressionnant.

En effet, face aux équipes du top 6, Anderlecht est actuellement l'équipe la plus performante en Belgique actuellement. Les Bruxellois comptent en effet 14 points sur 27. C'est mieux que l'Union, qui compte 13 points.

On aurait tendance à croire qu'Anderlecht sous-performe encore dans les matchs au sommet, mais non. Et cela pourrait évidemment valoir son pesant d'or lors des Play-offs.

Le bilan des équipes belges dans les duels du top 6 :

Anderlecht : 14 points sur 27

Union SG : 13 sur 24

Genk : 10 sur 24

Antwerp : 9 sur 24

Club de Bruges : 9 sur 24

La Gantoise : 8 points sur 24