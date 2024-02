La Gantoise communique officiellement concernant l'arbitrage à Anderlecht !

La Gantoise a publié un communiqué officiel concernant le but annulé ce dimanche à Anderlecht. Pas de plainte en vue, cependant.

On en est arrivé là : désormais, les clubs publient des communiqués... pour dire qu'ils ne porteront pas plainte. Furieux suite ce qu'ils estiment être une erreur de l'arbitre, Mr Laforge, et du VAR dirigé par Mr Smet, les Gantois ont publié un communiqué ce lundi afin d'expliquer pourquoi ils ne porteraient pas plainte auprès du Département arbitral.

En effet, contrairement à l'erreur lors d'Anderlecht-Genk ou de Malines-RWDM, il est ici question d'interprétation de l'arbitre. Une interprétation que La Gantoise (et Hein Vanhaezebrouck, comme il s'en est longuement expliqué ici) estiment erronée, mais cela ne peut en aucun cas suffire à demander, par exemple, de rejouer la rencontre.

"Il est clair que l'arbitrage a commis des erreurs déterminantes pour le résultat. Non seulement les supporters, mais aussi la direction, le staff sportif et les joueurs de La Gantoise s'indignent du but refusé de Julien De Sart. Cependant, cela concerne l'appréciation et l'interprétation de l'arbitrage (erreur humaine), et non des erreurs d'application du règlement. Il n’existe donc aucune base légale pour déposer une plainte", lit-on dans le communiqué.