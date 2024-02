Le bilan est lourd au Club de Bruges : trois cadres de Ronny Deila sur la touche pendant plusieurs semaines

Le Club de Bruges a perdu plus que trois points sur la pelouse de l'Antwerp. Trois joueurs sont également sortis blessés.

Comme si la défaite dans les derniers instants ne suffisait pas, le Club de Bruges a vu son infirmerie se remplir à l'Antwerp. Maxim De Cuyper et Philipp Zinckernagel sont tous deux sortis sur civière au Bosuil. Le premier est très mal retombé suite à un contact aérien, tandis que le second a été victime d'une intervention plus que maladroite de Vincent Janssen sur l'arrière de la cheville.

Mais ce n'est pas tout : sorti à mi-temps, Hugo Vetlesen est également touché physiquement. Dans un communiqué, le Club précise que la blessure à l'adducteur de son milieu de terrain le laissera sur la touche "quelques semaines".

La situation semble identique pour Philipp Zinckernagel. Même si le tendon d'achille n'a pas été déchiré, le Danois devrait être écarté des terrains pendant environ trois semaines. Concernant Maxim De Cuyper, le coup du lapin diagnostiqué à l'hôpital le rend incertain pour les prochains matchs. Une bien mauvaise nouvelle pour Ronny Deila à deux jours de la demi-finale de Coupe de Belgique contre l'Union Saint-Gilloise.