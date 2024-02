Anderlecht a déjà une piste pour lancer son mercato estival et se tourne vers un géant d'Angleterre

Comme nous vous le révélions en fin de mois de janvier, le Sporting d'Anderlecht a étudié la piste menant à Amario Cozier-Duberry dans les dernières heures du mercato. Les Mauves étaient notamment en concurrence avec deux grands clubs européens : Dortmund et l'Ajax Amsterdam.

Finalement, l'ailier droit de 18 ans est resté à Arsenal, mais verra son contrat expirer en fin de saison. L'Anglais ne veut pas prolonger, car il n'a reçu aucune perspective de temps de jeu.

De plus, Amario Cozier-Duberry souhaiterait ne pas être prêté. Un joli coup en vue pour plusieurs formations européennes, qui pourraient donc récupérer un grand talent anglais gratuitement. Anderlecht est toujours sur la balle, mais se frotte à une sérieuse concurrence : Dortmund et l'Ajax, toujours, mais aussi Wolverhampton et Newcastle.

Les Gunners feront tout pour le convaincre de signer un nouveau contrat, mais le talent de l'équipe U21 d'Arsenal, auteur de 7 buts et 2 passes décisives en 13 matchs, semble bien décidé à lancer sa carrière professionnelle dès la saison prochaine.

🔴⚪️ Arsenal are still in negotiations to get new deal done for English 2005 born talent Amario Cozier-Duberry. Talks ongoing.



Borussia Dortmund, Ajax, Anderlecht, Wolves and Newcastle are showing interest for free transfer in June — in case talks with #AFC collapse. pic.twitter.com/f8mykNkNfx