Le Club de Bruges et Antonio Nusa fixés : de nouveaux examens ont été réalisés sur le Norvégien

Antonio Nusa était en passe de devenir le transfert sortant le plus cher de l'histoire de la Pro League, en quittant le Club de Bruges pour rejoindre Brentford contre 37 millions d'euros.

Mais, après sa visite médicale, les Anglais se sont rétractés. Le jeune Norvégien était sujet à des problèmes de genou et de dos ayant refroidi la formation de Premier League dans les dernières heures du mercato.

De retour en Venise du Nord, l'ailier de 18 ans observe quelques semaines de repos et est encore absent de la sélection de Ronny Deila pour le déplacement à l'Union Saint-Gilloise en demi-finale aller de Coupe de Belgique.

Une période choisie par l'équipe nationale norvégienne pour réaliser de nouveaux examens du joueur et en avoir le cœur net. Et, selon les dires de Fabrizio Romano, ces examens se sont révélés très positifs. Ils confirment l'analyse du club de Bruges, Antonio Nusa est médicalement en forme à 100% et ne devrait pas rencontrer de problème majeur à l'avenir.

Un soulagement énorme pour la jeune pépite, mais aussi pour le Club de Bruges, qui pourra encore utiliser ses services jusqu'à la fin de la saison. Le journaliste italien ajoute que l'accord avec Brentford "reste en discussion".

🚨 Understand Antonio Nusa did new scans with Norwegian medical team — confirming Club Brugge analysis, Nusa is medically 100% fit.



No issues for his playing availability or future overall fitness were withheld during the tests.



❗️ Deal with Brentford remains under discussion. pic.twitter.com/XkJ5emu7ep