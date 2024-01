Catastrophe pour Bruges ? "Problème de genou pour Nusa et transfert annulé"

Se dirige-t-on vers un énorme fiasco pour le Club de Bruges ? Cet après-midi, les derniers détails d'un transfert record d'Antonio Nusa (18 ans) vers Brentford devaient être finalisés. Un départ pour la coquette somme de 37 millions d'euros, bonus compris, soit le transfert sortant le plus cher de l'histoire du football belge. Le Norvégien devait passer ses tests médicaux ce lundi.

Coup de théâtre ce lundi soir : The Athletic, média anglais souvent très bien informé, annonce que le deal serait désormais en danger suite à des complications de dernière minute. Ben Jacobs, autre journaliste anglais, va même plus loin : "Le deal entre Bruges et Brentford est presque certainement tombé à l'eau. Des soucis au genou et au dos seraient apparus lors des tests médicaux, le problème au genou pourrait être sérieux", écrit-il.

